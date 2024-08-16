Трудовые отряды главы продолжают облагораживать территорию Электростали

сегодня в 15:10

С 12 по 16 августа ребята убирали и облагораживали улицы Победы, Пушкина, Первомайская, Юбилейная, Народная, Лесная, Спортивная, проезд Достоевского, Южный проспект, сквер у Мемориала гвардейского миномета Катюша.

За прошедшую неделю участники проекта подметали улицы, тротуары, собирали мусор, помогали в уборке крупногабаритного мусора, удаляли поросль, подрезали кусты. За это время было собрано 15,8 кубических метров бытового мусора. Площадь убранной территории составляет 7320 кв. м.

Также была проведена работа по заявкам жителей города на портале «Добродел» по адресам: ул. Мира, д. 28Б; ул. Октябрьская, д. 18А; ул. Пушкина, д. 32.

14 августа участники проекта были приглашены на праздник микрорайона «Районы-Кварталы», организованный во дворе по адресу ул. Пушкина, д. 18. Они помогали в организации детских площадок и активно участвовали в программе.

15 августа ребята приняли участие в плоггинг-акции «Экозабег жизни», которая прошла на Ялагинском поле. Было собрано 42 пакета бытового мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.