Трудовые отряды главы продолжают наводить порядок на улицах Электростали

Участники «Трудовых отрядов главы» продолжают наводить порядок на улицах, общественных пространствах и во дворах Электростали. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря их стараниям с 18 по 22 августа было собрано 20 куб. м мусора и приведено в порядок 5 890 кв. м городской территории. Молодые люди занимались подметанием улиц и тротуаров, сбором мусора, помогали в уборке крупногабаритных отходов, удаляли поросль и подравнивали кустарники.

На этой неделе участники облагораживали ул. Советскую, Пушкина, Первомайскую, Расковой, Рабочую, Комсомольскую, Загонова, Радио, Красную, Западную, Журавлёва и Южный проспект.

Помимо трудовых будней, участники проекта принимали активное участие в культурной жизни города.

В этом году проект «Трудовые отряды главы» отмечает свое 20-летие. Он предоставляет подросткам возможность получить первый трудовой опыт и внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка в Электростали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.