Трудовые мигранты в Москве будут оформлять специальную карту иностранца

В Москве трудовым мигрантам начнут выдавать специальные карты иностранцев, в которых будет содержаться вся основная информация о них. По данным МВД России, это повысит безопасность в российской столице, пишет Baza .

В Многофункциональном миграционном центре стартовало пилотное тестирование новой системы идентификации для иностранных граждан. Инновационное решение представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом и QR-кодом, содержащую персональные данные владельца — от базовых сведений до биометрических параметров.

Как отметил руководитель миграционного управления столичной полиции Дмитрий Сергиенко, внедрение этой технологии существенно оптимизирует работу правоохранительных органов. Теперь сотрудники смогут моментально получать доступ к информации о правовом статусе иностранца и его потенциальных нарушениях.

Новые идентификационные карты будут выдаваться различным категориям зарубежных граждан, включая трудовых мигрантов и лиц, оформляющих РВП или вид на жительство. На карте будет отображаться срок ее действия, личные данные владельца, включая ФИО, дату рождения, гражданство, а также его подпись.

Отныне зарубежным гостям придется пройти обязательную процедуру биометрической идентификации при пересечении российской границы через столичные авиаузлы. Начиная с первого дня зимы, все воздушные гавани Москвы будут оснащены передовыми системами для снятия отпечатков пальцев и фотофиксации. Эта мера затронет всех иностранцев, за исключением белорусов. Важно отметить, что уклонение от прохождения данной процедуры повлечет за собой отказ во въезде на территорию РФ.