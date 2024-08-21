Тротуар к детскому саду № 4 построят в Раменском по просьбам жителей

В Раменском вскоре построят тротуар к детскому саду № 4 по просьбам жителей. Работы уже начались и направлены на создание безопасной и комфортной среды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такое решение принял врип главы Раменского округа Эдуард Малышев ввиду большого количества обращения граждан.

В настоящее время на объекте произведена опиловка деревьев, вырыто корыто для песчаного и щебеночного основания тротуара, установлен бортовой камень, забетонированы закладные для установки освещения.

Общая протяженность тротуара составляет 387 погонных метров. Также силами подрядной организации проводится внешнее благоустройство вокруг школы на ул. Высоковольтная, что создаст беспрепятственную и безопасную среду, соединяющую образовательные учреждения: школу на ул. Высовокольтная на 550 мест, детский сад № 4 и детский сад № 9.

«Это поможет минимизировать риски для детей и жителей прилегающих домов, а также обеспечит большую видимость на дороге. Работы планируем завершить до начала учебного года!» — отметил Эдуард Малышев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.