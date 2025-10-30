«Троянский конь»: представляет ли комета 3I/ATLAS реальную угрозу

Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб назвал летящую через Солнечную систему комету 3I/ATLAS «троянским конем». По его мнению, космическое тело лишь внешне может напоминать обычную комету, а на самом деле оно потенциально представляет опасность, сообщает URA.ru .

Ранее Леб заявил, что комета летит через Солнечную систему по странной траектории не просто так — ей якобы может управлять инопланетный интеллект. Именно необычная траектория движения межзвездного объекта натолкнула ученого на версию о его искусственном происхождении. Ей астрофизик поделился в своем блоге.

По оценке ученого, 3I/ATLAS уже преодолела половину пути по Солнечной системе. Как рассчитал Леб, комета 19 декабря достигнет ближайшего к Земле расстояния в 267 млн км. Тогда объект примет чисто гравитационную траекторию, что поможет получить ответы на все имеющиеся вопросы.

3I/ATLAS — комета из другой звездной системы, первый раз ее обнаружили 1 июля. Диаметр ее комы — облака газа и пыли вокруг ядра — около 24 км, а примерный возраст объекта — свыше 7,5 млрд лет.

