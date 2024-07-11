Трое европейцев нелегально проникли на территорию Байконура

сегодня в 11:11

На Байконуре задержали троих европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома Байконур. Сейчас им грозит административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект, сообщает SHOT.

Мужчина пробрались к монтажно-заправочному комплексу Байконура, когда их обнаружили полицейские. Они патрулировали территорию космодрома.

Задержанные оказались гражданами Нидерландов и Бельгии. К космодрому у них отношения нет. Также у европейцев не было документов, дающих право находиться на Байконуре.

В настоящий момент полиция выясняет, зачем мужчины проникли на космодром.