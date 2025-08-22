Три школы из Химок стали лучшими в регионе

В Подмосковье опубликовали рейтинг 100 лучших образовательных заведений региона. «Химкинский лицей» занял 14 место, Школа «Триумф» — 21 место и «Аэрокосмический лицей» — 79 место. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В систему оценивания школ входит комплекс ключевых показателей, которые с разных сторон отражают деятельность образовательных учреждений. В расчет берутся не только академические достижения, такие как результаты единого государственного экзамена и победы учеников во всероссийской олимпиаде школьников, но и успехи в спортивных состязаниях, творческих конкурсах и фестивалях.

Учитываются и профессиональные достижения педагогов в конкурсах мастерства и эффективность программ дополнительного образования.

В своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова отметила, что это общая заслуга директоров, преподавателей, учеников и родителей.

Результаты рейтинга были опубликован на Форуме педагогов Подмосковья, который ежегодно проходит перед началом нового учебного года. Делегация из Химок приняла участие в мероприятиях форума. Вместе с коллегами педагоги обсудили приоритетные направления развития системы образования и ключевые задачи на предстоящий учебный год. Участники поделились опытом и наиболее успешными практиками.

Центральным событием форума стала пленарная сессия «Образование будущего: тренды, инновации, ИИ». Ее открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.