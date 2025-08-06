Три подмосковных ведомства поддержат развитие экопросветительской программы

12 августа состоится подписание четырехстороннего соглашения между тремя министерствами Московской области (экологии и природопользования, образования, имущественных отношений) и фондом рационального природопользования (экофонд) о совместной реализации экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника» в регионе. Это единственная в России комплексная программа по безвозмездной системе сбора и переработке отработавшего оборудования для населения, бюджетных учреждений и органов власти. Сегодня в программе участвует 17 регионов России, в которых проживает 34% населения страны, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Федеральная программа «Школа утилизации: электроника»стартовала в Московской области в 2016 году, именно в этом регионе и началась реализация проекта по сбору электронных отходов. За девять лет здесь было собрано и утилизировано 3 834 тонны отработавшего оборудования.

Главные принципы программы — это снижение экологического вреда от захоронения опасных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, обеспечивает которые постоянно действующая инфраструктура раздельного сбора электронных отходов.

В 2024 году регион принял закон об «Экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры», что подчеркивает значимость развития экологического просвещения в Подмосковье. Тогда же программа «Школа утилизации: электроника» вошла во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях на 2025 год.

Экологическая грамотность растет не только среди учащихся образовательных учреждений, но и среди населения региона и понятие рециклинга электронных отходов становится нормой жизни. Так, например, округа Мытищи и Люберцы два раза в год совместно с Эко-Фондом проводят мероприятия по сбору электроники, в рамках которых жители приносят свою бытовую технику, школы соревнуются по количеству сданного офисного оборудования, а ученики повышают показатели класса личными гаджетами для утилизации.

Соглашение подпишут:

Мосин Виталий Владимирович, министр экологии и природопользования Московской области;

Пильдес Ингрид Валерьевна, министр образования Московской области;

Фирсов Тихон Михайлович, министр имущественных отношений Московской области;

Кудзагова Александра Андреевна, исполнительный директор фонда рационального природопользования.

Дата и время: 12 августа 2025 года, 15:00 по адресу: Москва, Тверской бульвар, д. 2, 2 этаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.