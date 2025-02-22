сегодня в 17:35

Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» планировали устроить теракт в Каспийске

Трое обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» планировали заложить взрывное устройство на набережной Каспийска в Дагестане, сообщает ТАСС .

Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2023 года по 16 марта прошлого года фигуранты приобрели, хранили и транспортировали 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним.

После теракта в «Крокусе» Солиев У.А.*, Исмоилов З.А.* и Гадоев Ш. Н.* изготовили взрывчатку для теракта на набережной Каспийска в Дагестане.

Их и еще двух граждан Таджикистана задержали 31 марта 2024 года в Каспийске. Они обвиняются в передаче огнестрельного оружия исполнителям теракта.

Ранее стало известно, что предварительное следствие о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено. Оно длилось 11 месяцев.

22 марта прошлого года вооруженные террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.

*Лица, признанные террористами и экстремистами в России.