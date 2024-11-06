Три боеприпаса времен ВОВ обезвредили в Рузском округе

Заместитель начальника 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Старостин рассказал, что об опасной находке сообщила хозяйка приусадебного участка, расположенного в деревне Копцево. Она объяснила, что во время проведения земляных работ были найдены снаряды, после чего в целях безопасности все работы были сразу приостановлены.

«Прибыв по указанному адресу, взрывотехники идентифицировали подозрительные предметы как три минометные мины времен Великой Отечественной войны. После чего специалисты поместили снаряды во взрывобезопасный контейнер и транспортировали на полигон, где обезвредили их, согласно инструкции. Кроме того, работники 265–й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие сотрудников ПСО-2 с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования, а также безопасность проведения взрывотехнических работ», — уточнил Владимир Старостин.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.