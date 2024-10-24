Тревожность и невроз: с чем связан феномен overthinking

Врач-психиатр, психотерапевт, лектор Российского общества «Знание» Виктория Читлова назвала характерные черты феномена overthinking. По ее словам, причины скрываются в тревожных мыслях и общем невротическом состоянии, а также отсутствии ресурсов, сообщает «ФедералПресс» .

«Overthinking — тревожная умственная жвачка, в которой человек зациклен на текущих или на грядущих волнующих событиях, либо же мусолит произошедшее ранее. „Кто что сказал, как отреагировал“», — пояснила эксперт.

По ее словам, это понятие скорее популярное, чем научное, и характеризируется оно постоянным повторением мыслей и фокусом на негативе, анализом мелочей и прокрастинации. Оно бывает трех типов тяжести: легким, умеренным и тяжелым, когда человеку уже требуется медикаментозное лечение.

При этом overthinking, или как его еще называют — руминация, непродуктивен: человек поддается течению мрачных мыслей, но не находит решения. Это состояние можно заметить и включить осознанность. Мысли можно «выгрузить» на бумагу или в телефон и поразмышлять, а в более сложном случае обратиться к психологу. Важно уметь принимать и прощать себя, заключила Читлова.