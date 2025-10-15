сегодня в 22:53

«Тревожность», «договорнячок» и «кринж» стали претендентами на «Слово года»

Слова «тревожность», «договорнячок» и «кринж» лидируют в направлении «Всенародное слово» проекта «Слово года-2025», сообщает РИА Новости .

«„Слово года — 2025“ делится промежуточными результатами направления „Всенародное слово“. Пока на первом месте расположилась „тревожность“, за нее пользователи интернета отдали больше всего голосов — 25%», — рассказали в пресс-службе проекта.

В голосовании принимают участие 10 слов. Второе место по популярности, получив 17% голосов, заняло слово «договорнячок». Замыкает тройку лидеров слово «кринж», которое выбрали 12% респондентов.

Слово «любовь» оказалось в числе отстающих с минимальным показателем в 3%.

Впервые акция «Слово года» была проведена в Германии в 1971 году. В России ежегодная акция проводится более 15 лет. По итогам опроса, главным словом 2024 года стал «мир».

Ранее Центробанк РФ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей в связи с попыткой «накрутить» голоса.

