Тревел-блогер баба Женя рассказала, как прошла встреча с Путиным

Прежде всего женщина отметила, что добиралась на встречу в Москву на поезде. И в целом она путешествует по России исключительно на железнодорожном транспорте, так как, по ее словам, с высоты самолета не видно красот страны.

Семенова отметила, что встреча длилась около двух часов, и на ней лично присутствовал президент и практически все правительство. По ощущениям женщины, встреча прошла очень душевно, а выступала она последней.

«И я даже растерялась, когда еще передо мной многие не выступили, а Владимир Владимирович Путин говорит: „бабушка Женя, рассказывай“. И вот, понимаете, вот эта вот неформальность, вот это все хорошо, вот настолько это трогает сердце до мурашек», — заметила Семенова.

Более того, бабушка добавила, что встреча с Путиным была ее заветной мечтой, она очень хотела поблагодарить его за работу для страны, людей и всего мира. В ответ на эти слова президент улыбнулся и качнул головой, что было очень приятно для женщины.