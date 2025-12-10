Треть россиян ожидает, что 2026 год будет сложнее предыдущего

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 37% россиян считают 2026 год более сложным по сравнению с 2025 годом, сообщает Газета.ru .

Только 5% респондентов надеются на более легкий период, а 10% считают, что следующий год будет обычным, без существенных изменений. Почти половина опрошенных — 48% — пока не готовы делать прогнозы.

В числе главных планов на 2026 год россияне чаще всего называют смену работы — этот вариант выбрали 34% участников опроса. Еще 32% планируют отправиться в путешествие, 22% — начать делать накопления, а 18% — найти подработку. Около 16% намерены заняться спортом, 14% — пройти курсы повышения квалификации, 13% — сменить профессию, а 12% — найти новое хобби.

Переезд рассматривают 9% респондентов, столько же хотят пройти курсы для получения новой профессии, купить автомобиль или вступить в брак — по 8%. Приобрести квартиру планируют 6%, начать изучать иностранный язык — 5%. Открытие собственного бизнеса входит в планы 4% опрошенных, стать родителем — 5%, а завести домашнее животное — 3%. Еще 12% указали другие планы, и столько же пока не строят никаких планов на 2026 год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.