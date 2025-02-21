Трамп поменял 145-летний стол в Овальном кабинете из-за соплей сына Маска

NYP: Трамп поменял главный стол в Белом доме, когда сын Маска вытер о него сопли

Американский президент Дональд Трамп поменял главный стол Resolute в Овальном кабинете Белого дома. Это, предположительно, произошло после того, как четырехлетний сын бизнесмена Илона Маска вытер об него сопли, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал New York Post (NYP).

Королева Великобритании Виктория подарила стол Resolute Соединенным Штатам в 1880 году. В Овальном кабинете предмет мебели находился с 1961 года.

Стол Resolute использовали многие американские президенты. Среди них, например, Билл Клинтон, Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Джо Байден и Барак Обама.

В материале отмечается, что Трамп боится микробов. В соцсети Truth Social американский президент признался, что Resolute на время заменили, поскольку он реставрируется.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал прошлую администрацию США. Он отметил, что Вашингтон потратил 12 млн долларов на мужские обрезания в Мозамбике.