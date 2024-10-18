Трафик на сайтах усадеб и родовых поместий Подмосковья вырос в 2024 году

С начала года трафик на сайтах родовых поместий увеличился на 18%. Больше всего внимание привлекают усадьбы «Захарово» и «Вяземы», где прошло детство А. С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Для того, чтобы абоненты смогли по-настоящему проникнуться историей и прочувствовать дух ушедшей эпохи, мы цифровизировали подмосковный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, объединяющий три усадьбы: Шахматово, Боблово и Тараканово. С помощью новой базовой станции инженеры смогли обеспечить территорию музея-заповедника связью и мобильным интернетом с максимальной скоростью свыше 190 Мбит/с. Теперь наши абоненты смогут с большим комфортом прикасаться к прошлому и делиться своими впечатлениями в соцсетях на высоких скоростях», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В Подмосковье сохранилось около 200 дворянских усадеб и советских дач, среди которых есть как довольно простые деревянные домики, так и настоящие дворцы, шедевры модернизма и родовые гнезда поэтов и писателей.

Последние особенно сильно полюбились жителям столицы в этом году. С января по сентябрь 2024 года они изучали информацию о посещении на сайтах литературных усадеб на 18% чаще, чем в том же периоде прошлого года. Топ возглавил единственный в стране музей-заповедник А. С. Пушкина, который включает в себя усадьбы «Захарово» и «Вяземы» — поэтическая родина писателя. По данным аналитиков, трафик на сайте музея-заповедника за год вырос в шесть раз.

Второе и третье место разделили усадьба «Мелихово», ставшая одним из главных музеев А. П. Чехова в стране, и «Даровое» — место, где прошли детские годы Ф. М. Достоевского. Онлайн-площадки двух музейных центров москвичи с января по сентябрь 2024-го посещали вдвое чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

У москвичей также вырос интерес и к поместьям, не имеющим прямого отношения к литераторам. Так, лидером стала усадьба «Белая дача» с 230-летней историей, где в 2023 году открыли музей памяти семьи императора Николая II. С начала года ее сайт изучали почти в 30 раз чаще. Также в топ вошли усадьба Апраксиных (+31%), известная с XVIII века своим крепостным театром, и «Остафьево» (+26%), где собирался весь свет творческой интеллигенции XIX века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.