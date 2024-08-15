Традиционный Кубок КВН Ленинского округа состоится 31 августа

В Кубке примет участие Сборная города Видное по КВН, которая являлась участником телевизионных лиг КВН, а в данный момент является участником Центральной Юго-Западной лиги в г. Курск, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы с нетерпением ждем возможности представить нашу команду на Кубке и уверены, что зрители получат огромное удовольствие. В этом году команды сыграют два конкурса: приветствие и разминку с залом, что сделает вечер еще более интерактивным и захватывающим!» — рассказал капитан Видновской команды КВН Илья Сенчуров.

Также отмечается, что в конкурсе примут участие детские и взрослые команды из Видного, Истры, Орехово-Зуево, Гжели, Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов.

Для всех пришедших зрителей будет разыгрываться лотерея с подарками и сертификатами.

Мероприятие состоится 31 августа в 19:00 в Детской школе искусств г. Видное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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