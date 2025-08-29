Товстик заявил Диброву, что забирает его жену

Когда об отношениях Полины Дибровой и бизнесмена Романа Товстика стало известно их семьям, то миллиардер пришел к телеведущему Дмитрию Диброву и поговорил с ним, сообщает «СтарХит» .

Об этом рассказала в эфире «России 1» супруга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши.

«Лена мне рассказала, что Роман Товстик пришел к Дмитрию Диброву и сказал: „Я забираю твою жену“» — передала слова подруги Сильваши.

Диброва съехала от мужа. Бизнесмен купил ей дом за 150 млн рублей. Там она может жить вместе с детьми. При этом жена Товстика рассказала, что ей он говорил о том, что нет денег, а также давал подписать брачный контракт.

Кроме того, супруга Товстика рассчитывает, что он одумается и вернется в семью. Пара воспитывала шестерых детей. Сильваши рассказала, что у Елены Товстик сейчас большие проблемы со здоровьем. Женщина находится в очень подавленном состоянии.

Товстика называют новым возлюбленным жены Диброва. Ранее после ссоры с женой Товстик упал с лестницы и сломал ноги.

Дибровы тоже сейчас находятся в состоянии развода. У пары трое сыновей. Ранее телеведущий заявил, что намеревается оставить без всего свою уже почти бывшую супругу.