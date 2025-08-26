Товстик тайно подал на развод с супругой, чтобы встречаться с женой Диброва

Как рассказала адвокат Елены Товстик, ее муж, бизнесмен Роман Товстик подал иск на развод в тайне нее, чтобы спокойно жить с супругой Дмитрия Диброва Полиной, сообщает SHOT .

Во вторник в суде рассматривали иск предпринимателя о разводе с женой. У супругов шесть детей.

Представитель предпринимателя заявил, что Товстик уже «живет с другой женщиной», поэтому обсуждать вопрос восстановления семьи несерьезно. По его словам, у каждого из супругов уже своя жизнь.

Адвокат Елены Товстик на суде подчеркнула, что иск о разводе был подан «за спиной» у ее подзащитной и стал для женщины сюрпризом. При этом, кроме вопроса о разводе, еще следует решить, с кем будут жить шесть детей.

Суд дал супругам один месяц на заключение мирного соглашения. После этого будет проведено новое заседание.

Товстика называют новым возлюбленным жены Диброва. Ранее после ссоры с женой Товстик упал с лестницы и сломал ноги.

Дибровы тоже сейчас находятся в состоянии развода. У пары трое сыновей. Ранее телеведущий заявил, что намеревается оставить без всего свою уже почти бывшую супругу.