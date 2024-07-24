Торжественное вручение паспортов прошло в Ступине

«Сегодня мы вручаем нашим детям самый главный документ — паспорт гражданина России. Городской округ Ступино динамично развивается. Мы стараемся сделать муниципалитет комфортным и престижным для учебы, работы и жизни. Надеюсь, после получения образования вы вернетесь в Ступино и продолжите работать на благо нашего округа. Желаю успехов, удачи, достижения поставленных целей!» — сказал Сергей Мужальских.

В торжественной обстановке паспорта и памятные подарки получили 15 юных ступинцев.

Завершилась церемония фотографией на память.

По словам главы округа, эта церемония — особенная. «Вместе с юными ступинцами первый шаг во взрослую жизнь сделала и моя дочь Вероника», — поделился Сергей Мужалських.

Традиция вручать паспорт в торжественной обстановке появилась по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Чтобы получить главный документ из рук главы муниципалитета, необходимо обратиться в МФЦ и оставить заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.