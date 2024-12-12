Торжественное вручение 14 паспортов и медалей прошло в Мытищах

Торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» состоялось в администрации городского округа Мытищи. 14 ребят получили свой первый главный документ. Мероприятие было посвящено празднованию Дня Конституции Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, поздравляя молодежь, отметила, что теперь у них появились не только определенные права, но и обязанности. И одна из них — это защищать свою Родину и уважать ее традиции. Юлия Олеговна подчеркнула, что через определенный период времени сегодняшние виновники торжества будут управлять нашей страной, которая должна быть в надежных руках. «У вас обязательно все получится», — заключила она.

Председатель совета депутатов городского округа Андрей Гореликов пожелал молодежи ставить перед собой цели и достигать их.

В Мытищах проживает большое количество патриотов разных возрастов, для которых защита интересов Родины — дело жизни. Достойным примером для подрастающего поколения является мытищинец, офицер запаса, подполковник Руслан Алыков. На мероприятии он был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. В 2023 году мужчина выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции, награжден медалями «За отличие в военной службе» I, II, III степени, «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции».

Военный комиссар городских округов Мытищи и Королев Московской области Андрей Ясников, обращаясь к юным гражданам, отметил, что многим из них в будущем предстоит стать военнообязанными. Это также долг каждого гражданина Российской Федерации, который нужно выполнить с честью, как выполняют его сейчас представители старшего поколения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.