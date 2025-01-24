Торжественное возложение цветов прошло в подмосковном селе Середа

В селе Середа 24 января состоялось торжественное возложение цветов, посвященное 83-й годовщине освобождения Шаховского района от немецко-фашистских захватчиков. Местные жители собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни, защищая родную землю, сообщает пресс-служба администрации округа Шаховская.

Этот день — важная дата в истории округа. 83 года назад Шаховская земля была освобождена от врага, который принес разруху и страдания. Люди помнят о тех страшных годах оккупации, о героизме советских солдат и партизан, о стойкости мирных жителей.

На митинге прозвучали слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Их подвиг навсегда останется в памяти. Минутой молчания почтили память павших героев, возложили цветы и венки к мемориалу.

«Важно помнить историю своей страны и передавать ее следующим поколениям. Именно благодаря мужеству и самоотверженности наших предков мы сегодня живем в свободной стране. Мы должны помнить о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на нашей земле. Вечная слава героям!» — добавили в пресс-службе администрации.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.