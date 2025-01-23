Торжественное возложение цветов прошло в Павловском Посаде

22 января отмечается 83-я годовщина полного освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Эта памятная дата связана с завершением битвы за Московскую область, ставшей одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В Павловском Посаде у памятника Неизвестному солдату состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие: депутат Московской областной думы Линара Самединова, депутаты совета депутатов фракции «Единая Россия», члены и сторонники партии, «Молодая Гвардия Единой России» и ветераны совета ветеранов.

«Память о подвиге советских солдат — это наша общая ответственность. Освобождение Подмосковья стало не только очередной победой над фашистами, но и важным моральным рубежом, который показал, что гитлеровскую армию можно остановить. Сегодня, спустя 83 года, мы продолжаем хранить эту память, потому что она — фундамент нашего национального самосознания. Важно, чтобы молодежь знала не только даты и факты, но и осознавала цену этой победы, понимала, через какие испытания прошли их предки», — отметила Линара Самединова.

В завершение мероприятия, все присутствующие почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.