Торжественное открытие зимнего сезона в парках Каширы состоится 1 декабря

Официальное открытие зимнего сезона в парках культуры и отдыха городского округа Кашира пройдет 1 декабря. В этот день запланированы яркие и волшебные мероприятия: зажжение новогодних елок и праздничной иллюминации создадут атмосферу настоящего праздника, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гости мероприятия смогут насладиться насыщенной культурно-развлекательной программой, включающей зимние забавы, зажигательное барабанное шоу и многое другое. Также будет открыта запись в резиденцию Деда Мороза. Посетители смогут оставить заранее подготовленные письма или написать новые пожелания для Деда Мороза прямо в резиденции.

На весь зимний сезон планируется более 50 различных мероприятий в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В городском парке будет работать резиденция и почта Деда Мороза, а для посетителей подготовлены увлекательные активности: интерактивные игры, театральные постановки, зоны теплого уюта, зимние фотозоны и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.