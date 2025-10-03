Торжественное чествование педагогов Рузского округа

В преддверии профессионального праздника работников образования Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев посетил Центр культуры и искусств поселка Тучково. Здесь состоялось торжественное мероприятие, посвященное педагогам и воспитателям образовательных учреждений округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие стало важным событием для всего педагогического сообщества. Глава округа лично поздравил работников образования с предстоящим профессиональным праздником, подчеркнув значимость их работы для развития общества.

Особую признательность Александр Горбылев выразил педагогам за их неоценимый вклад в образование и воспитание подрастающего поколения. Их профессионализм, преданность делу и самоотверженный труд заслуживают глубочайшего уважения.

Педагоги округа не только передают знания, но и создают особую образовательную среду, в которой каждый ребенок может раскрыть свой потенциал. Они внедряют современные методики обучения, заботятся о развитии личности каждого ученика, воспитывают в детях лучшие человеческие качества.

Команда высококвалифицированных специалистов Рузского округа ежедневно демонстрирует пример истинного служения своему делу. Их работа требует не только глубоких знаний, но и безграничной любви к детям, терпения и самоотдачи.

В завершение мероприятия прозвучали искренние пожелания крепкого здоровья, творческих успехов и новых профессиональных достижений.

«Желаю всем учителям крепкого здоровья, творческих успехов, благодарных учеников и новых профессиональных достижений Пусть работа педагогов всегда будет вознаграждена благодарными улыбками учеников и их успехами в жизни!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.