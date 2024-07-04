Торговые центры Подмосковья заключат договоры на вывоз мусора с регоператорами

Торговые центры выступают крупнейшими мусорообразователями в Подмосковье. Заключение договоров на вывоз мусора с региональными операторами поспособствует улучшению санитарного состояния вблизи ТЦ и снижению расходов бюджетных средств на ликвидацию навалов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Зачастую собственники торговых объектов, желая сэкономить на утилизации отходов, прибегают к помощи серых возчиков и транспортируют отходы на необустроенные стихийные свалки. Сейчас наша цель перевести все торговые центры Подмосковья на договор с региональными операторами, чтобы процедура была прозрачной и понятной для всех», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Заключить договор с региональным оператором предстоит еще 191 торговому центру.

Крупнейшие из них расположены в городских округах: Химки, Красногорск, Мытищи, Люберцы и Реутов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев