«ТопБЛОГ» открывает двери в мир блогинга и медиа в Подмосковье

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» готовится к старту V юбилейного сезона. Открылась предварительная регистрация на образовательную программу «Медиакампус» по освоению ключевых знаний блогосферы. Обучение начнется в апреле, а пока зарегистрированные участники смогут подготовиться к старту курса: пройдут блогерский онлайн-марафон по прокачке медианавыков и получат задания и полезные материалы от экспертов в личном кабинете. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Присоединиться могут жители Московской области, подав заявку на https://topblog.rsv.ru до 31 марта.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» помогает авторам контента строить карьеру в медиаиндустрии и учиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Весной 2025 года стартует пятый юбилейный сезон проекта, насыщенный событиями, конкурсными активностями и возможностями для развития в сфере медиа. Но уже сейчас можно подать заявку и подготовиться к образовательному треку «Медиакампус», в апреле — начать обучение, а также попробовать свои силы во втором треке «Министерство контента».

Для тех, кто к моменту старта конкурса и образовательных треков хочет подойти «на пике формы», «ТопБЛОГ» запустил также 30-дневный онлайн-марафон по прокачке навыков блогера. Ежедневно в официальном Telegram-канале проекта публикуются задания: они помогут авторам выводить контент блога на новый уровень, улучшать качество текстов, фото и видео, осваивать тренды и популярные форматы, которые повысят вовлеченность аудитории. Для участия достаточно подписаться на канал и выполнять задания.

«Мир блогосферы открыт для всех, кто готов учиться, создавать и вдохновлять. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» открыл предрегистрацию на новый образовательный трек «Медиакампус», где участники смогут узнать законы медиапространства и овладеть ключевыми инструментами контент-креатора. Независимо от возраста и места жительства, у каждого есть шанс! А чтобы подготовка к старту была еще эффективнее, участников ждет 30-дневный онлайн-марафон — настоящий вызов для тех, кто мечтает заявить о себе и превратить творчество в профессию. С 2020 года более 170 тыс. человек уже прошли обучение в «ТопБЛОГ» — настало время для новой волны талантов. Ловите ее!» — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В образовательном треке «Медиакампус» авторов контента будут ждать тематические спринты на разные тематики: от креативного мышления, построения личного бренда и контент-стратегии, создания и продвижения контента до основ медиаэтики, продакшна и коммуникации с аудиторией.

«Наш мир меняется и сейчас очень много желающих получить новые знания в блогинге или даже стать блогером! Но многие даже не подозревают, что на президентской платформе «Россия — страна возможностей» есть замечательный проект «ТопБЛОГ», который предлагает уникальную возможность получить эти знания бесплтано, прокачать свои компетенции и выиграть главный приз! Присоединяйтесь к нам и станьте ТопБЛОГером, в новом пятом сезоне проекта! Пусть удача всегда будет с вами!» — обратился к жителям региона участник проекта «ТопБЛОГ», автор канала «ВСПК Сталь» из города Мытищи Иван Гузей.

Участник проекта «ТопБЛОГ» из города Дзержинск Московской области, автор канала «Будни Учителя Блогера» Татьяна Золотарева поделилась эмоциями.

«Всем внимание! Если вы еще до сих пор не слышали о самом крутом проекте, то спешу вам рассказать! «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — тот самый проект, который никого не оставил равнодушным, просто взрыв эмоций, новых знаний и знакомств! Это тот мир, окунувшись в который вы навсегда останетесь в сообществе самых классных, креативных и крутых людей, ведь ТОП — это каждый из нас! Присоединяйтесь!» — отметила Золотарева.

Подать заявку на предварительную регистрацию в образовательный трек «Медиакампус» пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и присоединиться к блогерскому онлайн-марафону могут жители регионов России и всех стран мира без возрастных и географических ограничений на сайте проекта.