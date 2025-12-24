Топ-5 блюд на новогодний стол, которые можно приготовить в аэрогриле

Эксперт Цао Синьюй посоветовал сделать в аэрогриле на Новый год жюльен и мясо

Аэрогриль — это отличный помощник на кухне, который позволяет готовить вкусные и полезные блюда с минимальными усилиями. Менеджер кухонных продуктов TROUVER Цао Синьюй сообщил РИАМО, какие пять блюд легко приготовить в аэрогриле для новогоднего стола.

Мясо по-французски

Ингредиенты (на 3–4 порции):

свинина (корейка/окорок) или куриное филе — 600–700 г,

лук — 1–2 шт. (средние),

сыр твердый — 120–150 г,

помидор — 1–2 шт. (опционально),

сметана или йогурт — 2 ст. л. (или легкий майонез 1,5 ст. л.),

соль — 1/2 ч. л., перец — (опционально),

масло — 1 ст. л. (для смазки решетки/формы),

паприка сладкая — 1/2 ч. л. (опционально).

Для начала нужно нарезать мясо свинины или куриного филе на пласты толщиной около 1,5 см, слегка отбить их, затем посолить и поперчить. Далее смешать мясо со сметаной и паприкой. Лук нарезать тонкими полукольцами, сыр натереть на крупной терке, а помидоры нарезать кружочками.

Нужно смазать форму или решетку маслом. Выложить ингредиенты слоями: мясо, лук, помидоры (по желанию), сыр. Разогреть аэрогриль до 185 градусов и готовить 20–25 минут.

«В аэрогриле мясо по-французски получается равномерно прожаренным: мясо не пересыхает, а сырная корочка подрумянивается без подгорания. Благодаря циркуляции горячего воздуха блюдо не требует переворачивания и сохраняет сочность даже при плотной выкладке», — отмечает эксперт.

Стейк из лосося на овощной подушке

Ингредиенты на 2 порции:

стейк лосося — 2 шт. (по 200-250 г),

оливковое масло — 1 ст. л.,

соль морская — 1 ч. л.,

смесь перцев — 0,5 ч. л.,

лимон — 0,5 шт.,

свежий укроп — 3 веточки,

чеснок сушеный — 0,25 ч. л. (опционально).

Прежде всего нужно замариновать рыбу. Промокнуть стейк лосося бумажными полотенцами, затем смазать его оливковым маслом и посыпать смесью морской соли, свежемолотого перца и сушеного чеснока. Оставить стейки мариноваться при комнатной температуре на 10-15 минут.

Нужно установить температуру в аэрогриле на 180 градусов, прогреть 5 минут. Выложить стейки кожей вниз на решетку.

Готовить рыбу 7 минут без переворачивания для легкой корочки. Затем перевернуть и готовить еще 5-8 минут. Проверять готовность вилкой: мякоть должна расслаиваться и быть сочной.

«Аэрогриль идеально подходит для рыбы. Лосось готовится быстро, сохраняя нежную текстуру, а овощи под ним пропитываются соками и ароматами. Это позволяет получить полноценное блюдо без сложной подготовки», — поясняет эксперт.

Цыпленок табака

Ингредиенты:

цыпленок — 1 шт. (вес 600 г),

чеснок — 2 зубчика,

паприка или перец чили молотый — 1/2 ч. л.,

черный перец — 1 щепотка,

соль — 1 щепотка,

оливковое масло — 2 ст. л.

Цыпленок табака — это классика, которая требует точной температуры.

Так же, как и в предыдущем рецепте, сперва рекомендуется замариновать мясо. Тщательно промыть тушку цыпленка и обсушить ее бумажным полотенцем. Затем разрезать цыпленка вдоль грудки, чтобы раскрыть его. В небольшой миске смешать оливковое масло, специи по вкусу и измельченные дольки чеснока. Натереть цыпленка этой смесью и оставить мариноваться на один час.

После этого выложить содержимое на решетку аэрогриля. Готовить цыпленка табака в аэрогриле рекомендуется 25 минут при температуре 190 градусов.

«Главный риск при приготовлении цыпленка табака — пересушить мясо. В аэрогриле тепло распределяется равномерно, кожа становится хрустящей, а мясо остается сочным. При этом не нужно постоянно следить за процессом», — говорит эксперт.

Утка с медово-горчичной корочкой

Ингредиенты:

тушка утки,

мед — 3 столовые ложки,

горчица дижонская — 2 ч. л.,

чеснок — 4 зубчика,

соль — 1 ч. л.,

черный перец — 1 ч. л.,

тимьян свежий — 3 веточки,

апельсин — 1 шт.

Тушку утки тщательно нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем. Натереть солью и перцем внутри и снаружи. Затем измельчить чеснок и смешать содержимое с медом, горчицей и мелко нарезанным тимьяном. Полученной смесью обмазать утку со всех сторон. Разрезать пополам апельсин. Одну половину нарезать дольками и положить внутрь вместе с тимьяном. Далее оставить мясо мариноваться на 1–2 часа в холодильнике.

Аэрогриль нужно разогреть до 180 градусов. Уложить утку грудкой вверх на решетку. Запекать блюдо в течение 60–70 минут, за 10 минут до готовности увеличить температуру до 200 градусов для хрустящей корочки.

«Аэрогриль отлично справляется с жирным мясом. Утка получается с аппетитной карамелизированной корочкой, при этом лишний жир вытапливается, делая блюдо более легким», — комментирует эксперт.

Жюльен с курицей и сыром

Ингредиенты:

куриное филе (бедро) — 100 г,

шампиньоны — 50 г,

лук репчатый — 50 г,

чеснок — 2 г,

сливки 33% — 50 мл,

белое вино — 10 мл,

сыр — 20 г,

петрушка (опционально).

С мяса нужно снять кожу, затем нужно нарезать бедра небольшими кусочками. Шампиньоны крупно нарезать, а лук — мелко.

Выложить все ингредиенты в форму для запекания, чередуя слои.

Полить белым вином вином, залить сливками и щедро посыпать тертым сыром.

Поставить форму в аэрогриль. Если есть программа Chicken, выбрать ее и установить время на 25 минут. Если такой программы нет, использовать режим запекания при температуре 180 градусов.

«Порционные блюда вроде жюльена особенно удобны для аэрогриля. Сыр равномерно плавится, не пересыхая, а курица остается мягкой. Это отличный вариант для подачи без лишних хлопот», — добавляет эксперт.

Аэрогриль раскрывает потенциал знакомых блюд, делая их приготовление более чистым, быстрым и с предсказуемым результатом. Его главные козыри для праздничного стола — это способность создавать хрустящие корочки без фритюра и сохранять сочность мяса и рыбы за счет циркуляции воздуха.