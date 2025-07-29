Только традиционные ценности: детям нужен духовный ориентир вместо соцсетей

Семья, в которой ребенка любят без условий и учат размышлять, а не гнаться за лайками, может стать устойчивой опорой в мире цифровых соблазнов, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Если тебя в семье ценят не за оценки или достижения, а просто за то, что ты есть, — это дает опору. Не надо быть лучше всех, чтобы тебя любили. Ты можешь быть просто человеком», — подчеркнула Маклакова.

Она добавила, что именно в семье ребенок может научиться видеть настоящую ценность не во внешности или популярности, а в доброте, умении заботиться о других, уважении к себе и близким. Это формирует устойчивую самооценку, независимую от мнения извне.

«Дети и подростки принимают духовные ориентиры, если чувствуют к себе уважение и видят доброту. Лучше всего, когда ребенок сам приходит к размышлениям, а взрослые только направляют — через диалог, рассказы, совместные рассуждения», — отметила психолог.

Маклакова посоветовала родителям обращаться к разуму ребенка и помогать ему находить собственные ответы на важные вопросы:

«Кем ты хочешь быть в этом мире? Что хочешь изменить?». Именно так формируется внутреннее ядро, которое не разрушить ни агрессией, ни зависимостью от цифровой оценки», — заключила она.