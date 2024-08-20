Только биометрия: россиянам раскрыли новые правила для въезда в Евросоюз

С 2025 года въехать в ЕС можно будет только по биометрическому паспорту

Страны Евросоюза готовятся ужесточить правила въезда для лиц, у кого нет гражданства одной из стран объединения. Среди экспертов бытует мнение, что полностью бойкотировать россиян ни одно из государств не станет, однако с 2025 года въезд в ЕС будет возможен только по биометрическим паспортам, сообщает Общественное телевидение России .

Биометрический паспорт включает информацию об отпечатках пальцев и роговице его владельца. В РФ такой «загран» выдается сроком на 10 лет.

В соответствии с нормами Евросоюза, такая форма удостоверения личности должна сделать процесс въезда и выезда из стран более удобным. Для этого была создана специальная система сканирования, работающая по принципу самообслуживания. Тем не менее, таможенники все равно имеют возможность в любой момент проверить паспорт, провести опрос путешественника и запросить повторную сдачу биометрических данных.

Эксперт и основатель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр считает, что запуск Entry/Exit System (EES) в 2024 году не состоится. По ее словам, это может случиться зимой 2025 года. Первоначально планировалось, что данное нововведение заработает еще в 2021 году, однако реализацию сорвал коронавирус.

Основная цель системы заключается не в упрощении процесса въезда в страны ЕС, а в усилении безопасности и повышении эффективности борьбы с правонарушениями.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТОР) Алексан Мкртчян полагает, что полностью бойкотировать россиян ни одно из европейских государств не будет. По его мнению, на это определенно не согласятся южные страны — такие как Италия, Испания, Франция и Греция.

«(Все страны — ред.), куда массово едут россияне, тот же Кипр, который входит в Евросоюз, но не входит, правда, в Шенген. Все эти страны, естественно, будут пускать россиян с биометрическими паспортами», — предположил эксперт.