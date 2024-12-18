Точки продажи фейерверков проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске проверили места сбыта пиротехники. Специалисты оценили условия ее хранения и сертификаты качества. Осмотр провели для предотвращения несчастных случаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В нем участвовали сотрудники управления потребрынка и МЧС России. Первыми они посетили нестационарные объекты у ТЦ «Солнечный».

«Особое внимание мы уделили не только качеству пиротехнических изделий, но и соблюдению правил торговли. Здесь все в порядке: документы свежие, сертификаты соответствуют, замечаний нет», — рассказала замначальника управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства Анна Мурадова.

Мониторинг проводят в рамках месячника качества и безопасности пиротехнической продукции. В округе он продлится до 15 января.

«В это время усиливают контроль за размещением временных торговых точек, обеспечивают проверку безопасности и качества фейерверков и петард, пресекают незаконную торговлю», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Для жителей работает горячая линия для обращений по продаже некачественных товаров: 8 (4962) 63-85-47. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

В управлении потребрынка напоминают: при покупке пиротехники проверяйте наличие сертификатов и рекомендаций по безопасному использованию. Администрация округа определит специальные места для запуска салюта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.