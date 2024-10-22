Точка роста: где можайским школьникам постигать азы науки

В Можайском округе продолжает успешно реализовываться проект Центра «Точка роста», в рамках которого школьники могут дополнительно изучать образовательные программы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, оборудование центра уже вовсю осваивают ученики СОШ № 2. В этом году здесь начали работу сразу 4 кабинета — физики, химии, информатики и биологии. У ребят есть возможность заняться 3D моделированием, конструированием, изучением реактивов и других интересных предметов.

Посещать «Точку роста» могут учащиеся образовательных школ, начиная с 7-го класса. Занятия построены таким образом, чтобы внеурочная деятельность не была детям в тягость, а наоборот — развивала интерес к науке:

Некоторые ученики посещают «Точку роста» в дополнение урокам и подготовке к выпускным экзаменам, другие — для расширения кругозора. Так, девчонкам интересен состав косметики — его изучают на химии, а ребята увлекаются компьютерами на информатике.

Всего в Можайском округе в образовательных комплексах работают 11 центров «Точка роста».

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