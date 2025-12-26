Тишковец рассказал, каким будет январь в Москве

сегодня в 16:12

Тишковец: предстоящий январь в Москве будет морозным

Согласно предварительным прогнозам, наступающий январь 2026 года в центре Европейской России, вероятно, будет отличаться низкими температурами. В Москве ожидаются похолодания до минус 12,3 градуса, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно предварительным данным, в январе температурные показатели опустятся ниже привычных значений на один-два градуса.

Тишковец отметил, что в столичном регионе климатическая норма для первого месяца года составляет минус 6,3 градуса в дневные часы и минус 12,3 в ночное время. Ожидаемое похолодание позволит сохранить снежный покров, который образуется в декабре.

Специалисты прогнозируют умеренное количество осадков, соответствующее среднестатистическим показателям. К завершению месяца высота снежного покрова достигнет 28-33 сантиметров, что обеспечит дополнительное увеличение уже имеющихся сугробов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва смогла обновить снежный максимум зимы. Из-за прошедшего в ночь на 26 декабря снегопада в столице выпало от 3 до 11 мм осадков.

