Times сообщила об отправке на Украину муляжей танков «в стиле IKEA»

Великобритания стала поставлять Киеву фальшивые танки «в стиле IKEA», которые собираются за считанные часы и используются в качестве обмана российских военных. Подставные танки размещают на позициях, которые военные могут принять за реальные танки и нанести по ним удар, сообщает РБК со ссылкой на газету The Times.

Командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер заявила, что хорошие спутниковые снимки и беспилотники помогают военным отличить муляжи от настоящих танков, поэтому технику «в стиле IKEA» собирают по-новому: сначала делают цифровые снимки военной техники, которую планируют передать Украине, затем распечатывают на специальных материалах и отправляют в Киев. Украинские специалисты в короткие сроки собирают муляжи.

По словам полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, поддельные танки выглядят как настоящие и их сложно распознать даже с расстояния в 25 метров.

На макеты военной техники тратится порядка 100 тыс. долларов за штуку, в то время как настоящие боевые машины стоят в разы дороже. В настоящее время Украина стала наращивать именно фальшивые танки из-за того, что Запад сократил поставки военной помощи.