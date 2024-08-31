The Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак
Российский президент Владимир Путин подарил своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну 24 орловских рысаков, сообщает Общественная Служба Новостей.
Как пишет издание The Times, российский лидер знает, что это любимая порода лошадей главы КНДР.
В статье отметили, что в 2022 году Москва отправила в Пхеньян 30 рысаков. Для Кима они носят символическую ценность, так как лошади играют важную роль в культе личности, который северокорейский лидер создал вокруг себя и своей семьи.
Из материала следует, что за последние 2 года отношения между Россией и Северной Кореей значительно укрепились, что вызывает беспокойство у Запада. На встречах руководство двух стран обсуждают экономическое сотрудничество и укрепление безопасности.
Ранее Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем и наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного.