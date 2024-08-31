The Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак

Как пишет издание The Times, российский лидер знает, что это любимая порода лошадей главы КНДР.

В статье отметили, что в 2022 году Москва отправила в Пхеньян 30 рысаков. Для Кима они носят символическую ценность, так как лошади играют важную роль в культе личности, который северокорейский лидер создал вокруг себя и своей семьи.

Из материала следует, что за последние 2 года отношения между Россией и Северной Кореей значительно укрепились, что вызывает беспокойство у Запада. На встречах руководство двух стран обсуждают экономическое сотрудничество и укрепление безопасности.

Ранее Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем и наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного.