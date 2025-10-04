The Guardian: в Израиле Грету Тунберг посадили в камеру с клопами

Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную в Израиле, поместили в камеру с клопами, сообщает британская газета The Guardian .

«Посольству удалось встретиться с Гретой. Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи», — говорится в электронном письме чиновника, который посетил Тунберг в тюрьме.

Он добавил, что в камере у активистки появилась сыпь, которую она связывает с наличием клопов. Кроме того Тунберг пожаловалась, что долгое время сидела на твердых поверхностях.

Еще один задержанный Израилем активист рассказал, что Тунберг заставляли держать некие флаги в фотографировали.

Ранее израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию вблизи территориальных вод сектора Газа. Десятки судов Global Sumud направлялась к побережью Газы с целью «прорвать блокаду региона». Среди задержанных активистов находилась Грета Тунберг.

Военные операции против двух судов «Флотилии» шведской активистки Греты Тунберг лично одобрил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

