The Guardian: Иран планирует навсегда отключиться от глобального интернета

8 января в Иране произошло полное отключение интернета на фоне продолжающихся массовых акций протеста. Помимо этого, в стране практически прекратила работу мобильная связь.

Как пишет британская газета The Guardian, иранские власти намерены полностью изолировать страну от глобального интернета, оставив доступ только для тех, кто прошел «специальную проверку».

В соответствии с планами, граждане, имеющие доступ к секретным данным или прошедшие правительственную верификацию, смогут пользоваться ограниченной версией глобальной сети. Для всех остальных жителей Ирана будет доступен только местный интернет, полностью изолированный от международного пространства.

Массовые протесты в Иране начались в конце 2025 года из-за экономического кризиса, высокой инфляции и обесценивания национальной валюты. Затем демонстрации переросли в политические выступления с требованиями отставки верховного лидера Али Хаменеи. Есть погибшие и раненые как со стороны протестующих, так и силовиков.

