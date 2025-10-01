Тезку Владимира Зеленского внесли в базу «Миротворца»*

В реестр «Миротворца»* попали три человека с именем Владимир Зеленский

Полного тезку и одногодку президента Украины Владимира Зеленского внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Мужчину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении государственной границы, сообщает Постньюс .

По информации ресурса, ему также вменяют действия, направленные на легализацию захвата и оккупации Украины «российско-фашистскими захватчиками», а также поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины.

Отмечается, что за последние дни в реестр сайта были внесены три человека с именем Владимир Александрович Зеленский.

* Сайт признан экстремистским на территории РФ.

