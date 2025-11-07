Тесть Романа Новака не верит в убийство зятя и своей дочери в ОАЭ

Коллеги «друга Дурова» и криптотрейдера Романа Новака считают, что на самом деле мужчина вместе с женой Анной могут быть живы, а их убийство в ОАЭ — всего лишь инсценировка преступления. Такого же мнения придерживается тесть Новака, который не верит в гибель зятя и своей дочери, сообщает Mash .

Коллеги Новака предполагают, что он мог сфабриковать свою смерть, дабы избежать долговых обязательств. Согласно официальной версии, криптомиллионера и его супругу Анну похитили и лишили жизни с целью завладения существенной суммой наличных. Подозреваемые, являющиеся гражданами России, находятся в процессе экстрадиции.

Инвесторы утверждают, что Новак известен своими аферами, поэтому в его смерть никто не верит. Ранее он привлекал крупные инвестиции под различные проекты, после чего бесследно исчезал вместе с полученными средствами.

Пример тому — приложение Fintopio, где «друг Павла Дурова» привлек средства от предпринимателей и исчез в Южной Африке, оставив долгов на полмиллиарда долларов. Теперь криптосообщество ждет неопровержимых доказательств его смерти.

Отец Анны также сомневается в гибели своей дочери и зятя, полагая, что супруги могли самостоятельно организовать свое фиктивное исчезновение.

