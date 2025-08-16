Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске подтвердил во время допроса, что материальные средства на совершение преступления передала одна из государственных структур Украины. Такую информацию Рачабализод С. М.* услышал от Сайфулло, сообщает ТАСС .

Выяснилось, что заказчиком теракта оказалась одна из государственных структур Украины. Именно из-за этого группа людей ехала именно по направлению к границам государства. В Киеве им должны были заплатить за это преступление.

Обвиняемый отметил, что после теракта он вместе с подельниками поехал в сторону границы с Украиной. В Брянской области их задержали российские силовики.

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников говорил, что российские спецслужбы узнали о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокус сити холле».

Он произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие расстреляли мирных людей в зрительном зале, подожгли его и уехали на машине. В результате атаки погибли 149 человек. 609 были ранены. Из-за взрывов и возгорания здание концертного зала оказалось практически разрушено.

*Признан в России террористом и экстремистом.