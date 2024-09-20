Территорию старинной усадьбы Гаврюхина в Коломне расчистили от сухостоя

Волонтеры провели экологический субботник на территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Гаврюхина»: вырубили часть сухостоя и дикорастущих зеленых кустарников, убрали мусор. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Участие в субботнике приняли сотрудники центра досуга и культуры «Черкизово», студенты 1-го Московского областного колледжа и школьники. Поддержали волонтеров сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».

Усадьба Гаврюхина — одна из наиболее старинных усадеб Коломны. Она возникла до второй половины ХVIII века. По архивным сведениям, последним владельцем усадьбы был купец Гаврюхин, который вместе с семьей проживал во флигеле.

До настоящего времени в усадебном комплексе сохранились три разновременные кирпичные постройки, одна из которых — жилой дом — показана на городском плане 1778 г.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.