Территорию подмосковного лесничества очистили от аварийных деревьев

В лесничестве «Русский лес» с территории лесного фонда удалены аварийные деревья. По завершении работ произведены сбор и укладка частей стволов деревьев в поленницы для дальнейшего перегнивания, места рубок очищены от порубочных остатков. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Дополнительно по договорам купли-продажи древесины для собственных нужд граждан спилено несколько аварийных деревьев.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба имуществу граждан и юридических лиц, а также улучшения санитарного состояния лесов.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт КЛХ МО.

По поступившим обращениям граждан ведущий инженер-лесопатолог предварительно проводит работы по определению и маркировке аварийных деревьев с высокой вероятностью падения и составляет акт лесопатологического обследования.

Деревья признаются аварийными и назначаются в рубку, если они расположены до 100 м от земель населенных пунктов и имеют структурные изъяны, такие как гнили и обрыв корней, при этом опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, причинив тем самым ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.