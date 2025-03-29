Тепло и ветрено будет в Москве и области 29 марта

Гидрометцентр РФ: до 14 градусов тепла будет в Московском регионе 29 марта

Днем в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе в субботу будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном тумане. В столице видимость опустится до 100-500 метров. Туман будет продолжаться до 10:00 29 марта.