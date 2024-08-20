Тепло и комфортно: в Кемерове по нацпроекту установят уличные унитазы

На сайте госзакупок появился аукцион на установку уличных туалетов в Кемерове

На сайте государственных закупок размещен аукцион на тендер по установке туалетов с теплой водой и антивандальными системами на улицах Кемерова, пишет «Сiбдепо» . Программу реализуют в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Модульные туалеты изготовят из металлокаркаса и облицоуют сэндвич-панелями, а также сделают внутри несколько отдельных комнат: мужскую и женскую, для людей с ограниченными возможностями. Также будут построены отдельные технические кабинеты.

«Туалетный модуль должен быть оснащен оборудованием: системой сигнализации подающих и отводящих систем, антивандальным унитазом — 4 шт., раковиной с порционным смесителем — 3 шт., диспансерами туалетной бумаги — 4 шт.», — говорится в документе.

В городе появится пять таких туалетов, а начальная цена контракта составляет около 23 миллионов рублей. Подача заявок завершится 28 августа 2024 года.