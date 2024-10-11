Тепло и дождливо: Петербург в пятницу ждет необычная погода

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Синоптик Колесов: атмосферный фронт и дожди придут в Петербург 11 октября

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что к полудню пятницы в город придут осадки. В Северной столице также ожидается теплая, но дождливая погода, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14,2 градуса, можно было бы говорить о рекордной ночной температуре, но она повышалась всю ночь, а с вечера было всего плюс 9 градусов», — отметил специалист.

В первой половине дня петербуржцев ждет температура 14-15 градусов тепла. Затем начнет постепенно холодать, когда появятся атмосферный фронт и дожди.

Основные осадки выпадут около полудня, и дождь продлится до вечера пятнциы. Южный ветер будет постепенно слабеть, к вечеру изменит направление на юго-западное.

Как стало известно ранее, 11 октября метеорологические условия в Петербурге формирует атмосферный фронт, вытягивающийся в меридиальном направлении.