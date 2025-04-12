сегодня в 07:16

Теплая погода и небольшой снег ожидаются в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и столице температура в субботу может подняться до плюс 3 — плюс 6 градусов, местами пройдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные зима, медленно отступая, из последних сил, еще будет огрызаться», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что утром столбики термометров покажут в районе 0 градусов, местами может пройти небольшой снег. Днем атмосферное давление вырастет, поэтому осадки маловероятны, а в облаках появятся «просветы».

По словам Тишковца, ветер будет дуть западной четверти со скоростью не более 4-9 м/с. Температура прогнозируется плюс 3 — плюс 6 градусов. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Специалист добавил. что в столице сугробы, высота которых на ВДНХ составляла 8 см, растают на 3 см.

Как уточнил синоптик, в ночь на воскресенье ожидается очередной фронтальный раздел, который до утра принесет скоротечные заряды снега, температура будет около 0 градусов. Днем снова распогодится, температура повысится до плюс 5 — плюс 8 градусов.