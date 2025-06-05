Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе 5 июня
В Москве и Подмосковье будет тепло 5 июня. Столбики термометров покажут от плюс 25 до плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Прогнозируется небольшая облачность. Дождя не ожидается.
Ветер будет дуть западный и юго-западный. Его скорость составит 4-9 м/с.
Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в Москве с 5 по 7 июня. Жителям столицы напомнили об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности.