Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в среду пройдет небольшой дождь, местами умеренный, температура прогнозируется плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.