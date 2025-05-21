Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду пройдет небольшой дождь, местами умеренный, температура прогнозируется плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная с прояснениями погода.
Скорость западного, северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 5 — плюс 7 градусов, днем 22 мая — от плюс 20 до плюс 22. При переменной облачности обойдется без осадков.