Тенденция усилится: эксперт оценил вероятность возвращения релокантов в РФ

Эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина, адвокат Дмитрий Григориади заявил, что в 2026 году в Россию может вернуться больше граждан, уехавших в 2022–2023 годах и продолжающих удаленно работать на отечественные компании, сообщает Газета.ru .

«Если раньше основной причиной для возвращения были бытовые трудности за границей (проблемы с ВНЖ, банковскими переводами), то теперь ключевым фактором становятся целенаправленные изменения в российском законодательстве. Новые правила налогообложения и ужесточение контроля делают сохранение удаленной работы из-за рубежа на прежних условиях финансово невыгодным и административно сложным», — сказал Григориади.

По его словам, подобное развитие событий благоприятно отражается на состоянии экономики страны и способствует увеличению поступлений в казну благодаря налоговым выплатам. Вместе с тем, как отметил юрист, в данном процессе существуют определенные опасности, обусловленные сложностями реабилитации репатриантов и тем, что их возвращение зачастую продиктовано обстоятельствами, а не улучшением условий для ведения бизнеса.

Юрист уточнил, что кардинальные изменения, затрагивающие положение релокантов, связаны с изменениями в налоговом законодательстве РФ, которые вступят в полную силу в 2025–2026 годах. До 2025 года действовало правило, согласно которому доход сотрудника, работающего удаленно и потерявшего статус налогового резидента РФ (проживающего за рубежом более полугода), расценивался как доход, полученный из иностранных источников.

