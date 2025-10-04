Температурный фон в Московском регионе в субботу на 1-2 градуса выше нормы

В столице и Подмосковье в субботу дневной температурный фон ожидается на 1-2 градуса выше нормы по климату, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду в регионе определяет западная периферия антициклона. Но она постепенно ослабевает. Вместе с падением атмосферного давления прогнозируется преимущественно облачная погода, вероятность дождей низкая.

Синоптик уточнил, что температура в столице ожидается плюс 13 — плюс 15 градусов, в Московской области — от плюс 11 до плюс 16. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление снизится и составит 751 мм рт. ст., что превышает норму.

Как рассказал Леус, 5 октября ближе к вечеру в регионе начнутся дожди. Термометры ночью покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем — от плюс 12 до плюс 14.

